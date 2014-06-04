日本个股：本田汽车5月在中国的汽车销量较上年同期成长10.5%

本田汽车今年4月及3月在华销量同比分别减少3.6%及下降2%。

本田汽车今年在华销售目标为90万辆，较去年增18.9%。该公司在中国的合作伙伴包括东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)