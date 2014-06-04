日本个股：本田汽车5月在中国的汽车销量较上年同期成长10.5%

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海6月4日 - 日本本田汽车 周三表示，该公司及其两家中国合资公司5月在中国市场售出60,269辆汽车，较上年同期成长10.5%。
本田汽车今年4月及3月在华销量同比分别减少3.6%及下降2%。
今年1-5月本田汽车在中国市场销售量较上年同期成长10.6%，共计约282,677辆。
本田汽车今年在华销售目标为90万辆，较去年增18.9%。该公司在中国的合作伙伴包括东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)