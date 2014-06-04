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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 14:14 BJT

日本个股：本田汽车5月在中国的汽车销量较上年同期成长10.5%

路透上海6月4日 - 日本本田汽车 周三表示，该公司及其两家中国合资公司5月在中国市场售出60,269辆汽车，较上年同期成长10.5%。

本田汽车今年4月及3月在华销量同比分别减少3.6%及下降2%。

今年1-5月本田汽车在中国市场销售量较上年同期成长10.6%，共计约282,677辆。

本田汽车今年在华销售目标为90万辆，较去年增18.9%。该公司在中国的合作伙伴包括东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
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