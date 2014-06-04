更正-国际油市：布兰特原油接近109美元，关注美国石油库存数据及欧洲央行决策

(更正：因英文原文有误，内文第三段上日结算价更正为“下跌0.01美元”，而非“上扬0.01美元”)

路透新加坡6月4日 - 布兰特原油周三接近每桶109美元，因投资者关注美国石油库存数据以及欧元区政策，寄望其政策可能刺激经济增长并提振欧元区能源需求。

欧洲央行将于周四召开会议，对一系列旨在刺激经济的举措进行磋商，此前公布的5月欧元区通胀降至纪录低点。

0600GMT，布兰特7月原油期货 升0.13美元至每桶108.95美元，上个交易日结算价下跌0.01美元。美国7月原油期货 涨0.19美元至每桶102.85美元。

“目前，我们正在消化欧洲会给全球石油需求带来的微弱影响，”CMC Markets首席策略师Michael McCarthy称。

油价本周企稳，5月最后一周下滑1-1.5%，因投资者预计5月石油输出国组织(OPEC)供应增加并达到三个月最高，因此趁机了结获利。

“过去一个月OPEC供应增加，可能使美国原油较布兰特原油的贴水未来一两个月缩窄至略低于每桶6美元，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在报告中称。

投资者等待周三稍晚出炉的美国官方石油库存数据，此前业内统计数据显示，原油库存跌幅大于预期。

美国石油协会(API)公布的数据显示，美国上周原油库存减少140万桶，至3.825亿桶；分析师预估为减少30万桶。(完)

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