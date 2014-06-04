《汇市简讯》美元/日圆持稳，日经指数收高

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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* 美元/日圆在跌至102.61后持稳，再次出现买盘，日股日经指数收高
* 日股日经指数再次收于15,000点上方，盘中仅短暂下跌
* 日本及海外基金预计日经指数将继续上涨，16,000点为上档关口
* 美元/日圆交易商预计该货币对可能走出突破行情，停止位在103.00-10
* 涨至5月2日高位103.02日圆，一目均衡云区高端在102.66，目前为支撑位
* 日本出口商卖盘一路向上，期权障碍在103.00。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 张荻)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)