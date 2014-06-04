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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 14:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，日经指数收高

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* 美元/日圆在跌至102.61后持稳，再次出现买盘，日股日经指数收高

* 日股日经指数再次收于15,000点上方，盘中仅短暂下跌

* 日本及海外基金预计日经指数将继续上涨，16,000点为上档关口

* 美元/日圆交易商预计该货币对可能走出突破行情，停止位在103.00-10

* 涨至5月2日高位103.02日圆，一目均衡云区高端在102.66，目前为支撑位

* 日本出口商卖盘一路向上，期权障碍在103.00。(完)

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