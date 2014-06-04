《路透晚报》--6月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：住房供应总体不足的局面短期难以改变--住建部

中国住房和城乡建设部周三表示，中国住房供应总体不足的局面短期难以改变，部分城市房价上行压力依然存在。中国对房价上涨压力大的城市，要继续遏制投资和投机性需求。

--中国环保：城市空气质量形势严峻,实施新标准城市达标率仅4.1%--环保部

中国环境保护部副部长李干杰周三称，全国城市环境空气质量形势严峻，依据新的环境空气质量标准，74个新标准监测实施第一阶段城市环境空气质量达标城市比例仅为4.1%；其它256个城市执行空气质量旧标准，达标城市比例为69.5%。

--中美贸易：美对华光伏产品反补贴初裁将使光伏贸易纠纷再升级--商务部

中国商务部贸易救济调查局负责人周三就美国对中国输美光伏产品反倾销、反补贴调查做出反补贴初裁指出，美方此做法是对贸易救济措施的滥用，保护色彩十分明显，势必使中美光伏贸易纠纷再度升级。

--中俄关系：中俄将创建联合信用评级机构，显示两国关系日趋紧密

俄罗斯财长西卢安诺夫周二称，俄罗斯已与中国达成协议，携手创建一家联合信用评级机构；两国也正在制定一系列提高贸易便利程度的措施。这显示中俄关系变得更加紧密。

--中国央行：影子银行监管或可考虑逐渐纳入正常信贷管理体系--官员

中国人民银行货币政策司副司长孙国峰在早先的一次研讨会上表示，关于影子银行的监管，一方面可考虑能否将其逐渐纳入正常信贷管理体系，另一方面要考虑是否可采取一些宏观审慎的工具管理。

--台湾央行：将于6月26日召开第二季全体理监事会议

台湾央行周三称，将于6月26日召开第二季全体理监事会议。台湾央行3月底间已连续11季将重贴现率维持在1.875%不变。

【固定收益】

--新债招标：中国七年续发国债结果偏低，宽松预期支撑机构踊跃参与

中国财政部周三招标续发行的七年期固息国债收益率3.8708%，明显低于预期。市场人士指出，机构对未来政策走向存进一步宽松的预期，偏乐观心态支撑配置资金踊跃参与，令本次续发债认购倍数创年内同期限国债发行次高。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

--中国债市动态：金融债长端表现略优，定向降准利好消化后现券多整固

中国银行间市场周三早盘金融债长端收益率微降，交投较上日显清淡；市场人士指出，因定向降准等利好刺激，现券收益率已积累较深跌幅，短线若没有更多利好带动，现券应会以整固为主。

--中国货币市场：资金面仍宽回购利率低位徘徊，机构情绪偏暖预期平稳

中国银行间资金市场周三主要回购利率低位持稳，波动均在5个基点(bp)之内。交易人士表示，资金宽松局面不改，虽然临近例行存款准备金调整，但多数机构基本无忧，除部分银行隔夜资金融出略有减少外，其它期限供给仍充裕。

--中国债市：IRS集中清算分层市场降低风险，现券分层推进的前沿

银行间市场清算所股份有限公司周二下午发布公告称，人民币IRS集中清算业务5家综合清算成员包括：工商银行、交通银行、浦发银行、兴业银行和中信证券。市场人士指出，集中清算有助于将IRS场外交易场内化，将市场分层，从而有助于降低市场风险。

--中国新债：光大银行下周一将招标发行162亿元二级资本债，期限10年

中国光大银行股份有限公司周三公告称，将于下周一(9日)在银行间市场招标发行162亿元人民币二级资本债券，期限10年，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权。

【外汇】

--中国汇市：人民币振荡收高，美元多头见好就收市场保持谨慎

中国人民币兑美元周三振荡收高至6.2504元，与中间价同向。即期受净购汇推动行至6.26元下方时转换为净结汇。市场仍关注在该价位附近是否有大行结汇出 现，使得美元多头倾向于见好就收。

--中国外汇：央行口径外汇占款4月仅增846亿元，环比骤降逾五成

中国人民银行最新数据显示，4月新增央行口径外汇占款仅845.89亿 元人民币，环比骤降逾五成；而同期全部金融机构新增外汇占款为1,169亿元，亦创八个月新低。显示央行和商业银行均大幅减少购汇的行为，而同期人民币汇率仍弱势震荡。

--离岸人民币：中国外运三年期点心债以4.55%订价，认购倍数1.7

根据销售文件，中国外运股份有限公司三年期点心债周二晚间以4.55%定价，较初步指导利率4.65%低10基点（BP）。该批债券票息为4.5%，共发行10亿元，获逾17亿元、43帐户认购，其中私人银行占40%，基金及资产管理39%，银行21%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收低并创逾两周最大单日跌幅，有色、钢铁板块领跌

中国股市沪综指周三收低并创逾两周最大单日跌幅。今日新华社发文指出，此前央行定向降准的政策意图属预调微调而非转向。分析师指出，官媒对货币政策的最新解读令场内人气受到打击，有色、钢铁板块领跌带动大盘下挫。沪综指收报2,024.834点，跌0.66%。

--中国房地产：上市房企去年负债率达三年高点，投资回报下降--中房协

据中国证券报周三报导，中国房地产业协会等联合发布的研究报告显示，2013年199家上市房企资产负债率均值和净负债率均值为近三年来高点，而投资回报率在不断下降，仍处于自2009年以来的下行通道中。

--中国个股：万科前五月销售额同比增16%，事业合伙人成第二大股东

中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司周三公告称，前五个月销售金额为815.2亿元人民币，同比增长16.2%；此外公司事业合伙人的增持计划仍在进行，并跃升为第二大股东。

--香港个股：龙湖地产收购中冶南京房地产公司，总价约25.4亿元人民币

中国房地产商--龙湖地产有限公司周三公布，透过上海产权交易所成功竞标收购中国中冶金科工旗下于南京的房地产公司，总价约25.4亿元人民币（约32亿港元）。

--中国金属：青岛港否认停止发货报导，但对融资骗贷进行调查或有其事--报载

针对青岛港因调查案件暂停铝和铜运出的消息，中国证券报周三报导引述青岛港方面表示，目前运转正常，“有关消息所说港口停止发货是不正确的”；但有关集团或司法部门对融资骗贷进行专项调查或有其事。

--香港股市：期货夜市时段自11月起延长45分钟，更切合欧美股市交易

香港交易及结算所（港交所）称，将于11月3日起，将收市后期货交易时段（期货夜市）的收市时间由晚上11时延长至11时45分。此举将增加其与主要欧洲及北美市场（包括伦敦及纽约）营业时间的重叠。

--《独家新闻》和记黄埔与Vimpelcom重启合并意大利移动业务谈判--消息

根据数位消息人士透露，和记黄埔与俄罗斯电信企业Vimpelcom重启合并旗下意大利移动部门的谈判，这或许受到和记黄埔子公司3 Ireland在爱尔兰的收购上周获得批准的激励。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)