全球金市：金价徘徊四个月低点附近，静待美国经济数据

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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亚洲股市周三持稳，美元受益于美国公债收益率上升。
“我认为金价暂时将在约1,245美元水准企稳，之后可能会再次向上或向下出现大幅波动，”香港一位交易员表示。“大家基本都在等待周五美国将公布的非农就业报告，然后再大举布仓。”
“如果就业报告强劲，那么黄金买兴不会太热烈，因为其他经济数据已经向好，股市仍接近纪录高位。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二称其持仓量增加1.8吨至787.08吨。
短期资金流入可能带来支撑，但该基金整体持仓仍接近五年低点，表明市场人气偏空。
亚洲实货需求疲弱，因为许多人预期金价将下跌。
交易员称，倘若金价至少在当前水准企稳，需求可能回温。
其他贵金属方面，铂金 持稳，结束三天的跌势，因南非工会工人考虑政府提出的一项解决五个月罢工问题的提议。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1245.8 1.6 0.13
现货银 18.79 0.03 0.16
现货铂金 1422.1 -0.6 -0.04
现货钯金 831.97 -1.83 -0.22
COMEX期金 1245.9 1.4 0.11
COMEX期银 18.805 0.042 0.22
汇率
欧元/美元 1.3611
美元指数 80.653
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李爽 审校 石冠兰/于春红)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)