全球金市：金价徘徊四个月低点附近，静待美国经济数据

亚洲股市周三持稳，美元受益于美国公债收益率上升。

“我认为金价暂时将在约1,245美元水准企稳，之后可能会再次向上或向下出现大幅波动，”香港一位交易员表示。“大家基本都在等待周五美国将公布的非农就业报告，然后再大举布仓。”

“如果就业报告强劲，那么黄金买兴不会太热烈，因为其他经济数据已经向好，股市仍接近纪录高位。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二称其持仓量增加1.8吨至787.08吨。

短期资金流入可能带来支撑，但该基金整体持仓仍接近五年低点，表明市场人气偏空。

亚洲实货需求疲弱，因为许多人预期金价将下跌。

交易员称，倘若金价至少在当前水准企稳，需求可能回温。

其他贵金属方面，铂金 持稳，结束三天的跌势，因南非工会工人考虑政府提出的一项解决五个月罢工问题的提议。

--------------------0636GMT----------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1245.8 1.6 0.13

现货银 18.79 0.03 0.16

现货铂金 1422.1 -0.6 -0.04

现货钯金 831.97 -1.83 -0.22

COMEX期金 1245.9 1.4 0.11

COMEX期银 18.805 0.042 0.22

汇率

欧元/美元 1.3611

美元指数 80.653

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金