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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 20:55 BJT

表格：美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.2%

路透6月4日 - 美国劳工部周三公布：

* 美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.2%，为2008年第一季以来最疲弱(预估为下滑2.7%)，初值为下滑1.7%

* 美国第一季非农单位劳工成本修正值为增长5.7%，为2012年第四季以来最大增幅(预估为增长5.0%)，前值为增长4.2%

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本

第一季-R 第一季-P 第四季 第一季-R 第一季-P 第四季

非农业 -3.2 -1.7 2.3 5.7 4.2 -0.6

制造业 3.8 3.3 1.3 -0.4 0.1 -0.6

耐久财(耐用品) 4.1 3.6 2.6 -1.5 -0.1 -4.3

非耐久财 3.3 2.5 0.3 1.7 0.4 5.1

整体企业 -3.5 -1.8 2.1 6.3 4.7 -0.6

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)

(编译 王冠中; 审校 张若琪)
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