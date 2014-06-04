表格：美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.2%

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
路透6月4日 - 美国劳工部周三公布：
* 美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.2%，为2008年第一季以来最疲弱(预估为下滑2.7%)，初值为下滑1.7%
* 美国第一季非农单位劳工成本修正值为增长5.7%，为2012年第四季以来最大增幅(预估为增长5.0%)，前值为增长4.2%
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：
生产率 单位劳工成本
第一季-R 第一季-P 第四季 第一季-R 第一季-P 第四季
非农业 -3.2 -1.7 2.3 5.7 4.2 -0.6
制造业 3.8 3.3 1.3 -0.4 0.1 -0.6
耐久财(耐用品) 4.1 3.6 2.6 -1.5 -0.1 -4.3
非耐久财 3.3 2.5 0.3 1.7 0.4 5.1
整体企业 -3.5 -1.8 2.1 6.3 4.7 -0.6
注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)
(编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰