更正-表格：加拿大4月意外录得贸易逆差6.38亿加元，进口创纪录新高

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
(更正：因译文有误，标题应为贸易逆差6.38“亿”加元，补上遗漏的单位)
路透6月4日 - 加拿大统计局周三公布，4月意外录得贸易逆差6.38亿加元(合5.85亿美元)，3月修正为顺差7.66亿加元。
4月进口增长1.4%至434.6亿加元的纪录新高。出口下滑1.8%至428.3亿加元。
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：
4月 3月(修正值) 变动百分比(%) 3月(前值)
贸易收支 -0.638 +0.766 -- +0.079
出口 42.825 43.625 -1.8 42.703
进口 43.463 42.860 +1.4 42.623
路透调查的分析师平均预估加拿大4月贸易顺差为2亿加元，出口为429.0亿加元，进口为427.0亿加元。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰