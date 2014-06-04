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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 21:00 BJT

更正-表格：加拿大4月意外录得贸易逆差6.38亿加元，进口创纪录新高

(更正：因译文有误，标题应为贸易逆差6.38“亿”加元，补上遗漏的单位)

路透6月4日 - 加拿大统计局周三公布，4月意外录得贸易逆差6.38亿加元(合5.85亿美元)，3月修正为顺差7.66亿加元。

4月进口增长1.4%至434.6亿加元的纪录新高。出口下滑1.8%至428.3亿加元。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：

4月 3月(修正值) 变动百分比(%) 3月(前值)

贸易收支 -0.638 +0.766 -- +0.079

出口 42.825 43.625 -1.8 42.703

进口 43.463 42.860 +1.4 42.623

路透调查的分析师平均预估加拿大4月贸易顺差为2亿加元，出口为429.0亿加元，进口为427.0亿加元。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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