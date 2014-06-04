加拿大央行：一如预期维持利率不变，仍担心通胀疲弱

路透渥太华6月4日 - 加加拿大央行周三一如预期宣布维持利率在1%不变，但表示尽管物价升速较预期快，但低通胀风险与过去一样严重。

加拿大央行指出，全球经济成长逊于预期，且美国经济潜在动能可能略低于之前的预期，并称加拿大经济首季仅小幅成长，受恶劣天气和供应制约拖累。

央行称，“在经济成长风险略有增加的背景下权衡近期通胀上升的数据，显示通胀前景的下滑风险与之前一样严重。另外，家庭债务失衡相关风险仍高企，”央行重申风险平衡状况显示目前的利率水准仍然适合。

加拿大央行将4月总体通胀升至2%目标归因于能源价格上升和汇率波动等暂时性因素。不计入波动性较大因素的核心通胀仍“远低于2%”，但部分因之前的汇率波动已有所上升。

加元走软以及海外需求增强会带动出口反弹、且企业获利改善会提升企业投资。尽管认为家庭债务失衡风险仍高，但央行称，“继续看到楼市软着陆和家庭债务失衡向好的方向发展的迹象；仍预计经济中的过剩供应将逐步被吸收。”

加拿大央行重申下一次利率变动的时机和方向取决于新数据；称全球金融状况仍然对经济有很强的刺激作用。(完)