加拿大央行：一如预期维持利率不变，仍担心通胀疲弱

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
路透渥太华6月4日 - 加加拿大央行周三一如预期宣布维持利率在1%不变，但表示尽管物价升速较预期快，但低通胀风险与过去一样严重。
加拿大央行指出，全球经济成长逊于预期，且美国经济潜在动能可能略低于之前的预期，并称加拿大经济首季仅小幅成长，受恶劣天气和供应制约拖累。
央行称，“在经济成长风险略有增加的背景下权衡近期通胀上升的数据，显示通胀前景的下滑风险与之前一样严重。另外，家庭债务失衡相关风险仍高企，”央行重申风险平衡状况显示目前的利率水准仍然适合。
加拿大央行将4月总体通胀升至2%目标归因于能源价格上升和汇率波动等暂时性因素。不计入波动性较大因素的核心通胀仍“远低于2%”，但部分因之前的汇率波动已有所上升。
加元走软以及海外需求增强会带动出口反弹、且企业获利改善会提升企业投资。尽管认为家庭债务失衡风险仍高，但央行称，“继续看到楼市软着陆和家庭债务失衡向好的方向发展的迹象；仍预计经济中的过剩供应将逐步被吸收。”
加拿大央行重申下一次利率变动的时机和方向取决于新数据；称全球金融状况仍然对经济有很强的刺激作用。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰