更新版 1-中国房地产：当前属市场正常调节，坚持对楼市分类调控--住建部

* 当前中国房地产多数指标是正常的--住建部官员

* 今年仍对房地产市场进行分类调控

* 坚持保护消费需求、遏制投资需求的调控原则 (新增更多发布会内容)

路透北京6月4日 - 中国房地产下行风险正日益令市场警觉。不过中国住房和城乡建设部周三表示，整体而言当前房地产指标大多是正常的，楼市属于正常调节，政府仍将坚持分类调控的原则，保护消费需求、遏制投资需求。

住建部总经济师冯俊在国务院新闻办举行的发布会上称，房地产市场调控主要目标是追求供求平衡、市场平稳，现在的房地产市场确实出现了一定分化，有些地方库存量过大，有些地方比较短缺。

“整体的宏观调控政策是鼓励、保护消费需求，遏制投资需求。每个地方根据自己的实际情况作出判断。”冯俊说道。

对于当前房地产市场发展的基本情况，他认为总体上多数指标是正常的。新开工面积、销售面积、成交量等指标出现的负增长，与去年同期的高基数有很大关系。目前增速的下行也属于市场正常的调节。

各地房地产市场出现分化，则应继续坚持“分类调控”的基本原则加以应对。

冯俊称，对库存量大的，供过于求的城市，要执行好首套房最低首付款比例、贷款利率优惠的政策，目的是满足自住型的、改善性住房需求；对供求矛盾比较突出、房价上涨压力比较大的城市，要加快中小套型普通商品住房的供应，形成有效供给，继续遏制投资投机型需求，也要增加共有产权住房的供应。

今年以来中国房地产市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见明显好转，1-4月商品房销售面积和销售额降幅进一步扩大至6.9%和7.8%。

最新数据则显示房价延续两年的升势已开始动摇。中国指数研究院公布的5月份百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，易居一手房价格288指数环比连续第二个月下跌。

不少地方政府迫于房地产下行压力，纷纷通过放宽限购等方式对调控政策进行微调，以期支撑当地楼市。

冯俊强调，整体的宏观调控政策是鼓励、保护消费需求，遏制投资需求。每个地方根据自己的实际情况作出判断。从其目前得到的信息还没有一个地方公开的说要取消限购。

**加快保障房建设**

中国国家主席习近平稍早已提出，今后将加快完善以市场为主满足多层次需求、以政府为主提供基本保障的住房供应体系。冯俊在发布会上称，近期保障房建设方面，将重点完善顶层设计，大力推进各类棚户区改造。

据其介绍，截至4月底，已开工保障房286万套（其中各类棚户区184万套），基本建成125万套，分别占全年目标任务的40%和25%，与去年同期基本持平。1-4月，完成保障性安居工程投资3,600亿元，比去年同期多1,100亿元。

中国目标十二五时期（2011-2015年）开工建设各类保障性住房和棚户区改造住房3,600万套（户）、2013-2017年改造各类棚户区1,000万户。

今年政府工作报告已提出，要更大规模加快棚户区改造，并明确了“改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村”的任务。保障性安居工程新开工700万套以上，其中各类棚户区改造470万套以上，年内基本建成480万套，同时加强配套设施建设。

住建部指出，当前住房保障还面临诸多严峻挑战，如顶层设计不够，民间资本参与保障房建设运营面临的弹簧门、玻璃门，还没有完全打破。供需矛盾突出，城镇化进程持续快于预期，推动住房及住房保障需求大幅增长。

下一步要完善住房保障顶层设计，推动出台《城镇住房保障条例》，完善民间资本参与保障房建设运营的机制，探索发展共有产权住房。推进各类棚户区改造。

在棚户区改造的资金压力问题上，冯俊表示，要加大各级财政的支持力度和金融支持，支持通过企业债的方式筹集资金，鼓励和吸引民间资金投入棚户区改造，允许一些棚户区改造可以通过商业运作模式，以丰补歉。