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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月4日

路透伦敦6月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           168,475              -350
    锡            10,915              +130
    铅           190,425              持平
    锌           703,425            -3,650
    铝         5,175,500            -5,750
    镍           283,752              -234
    铝合金        39,040              -720
    NASAAC        61,960              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据        库存分布             品种     库存数据        库存分布
 铜      MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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