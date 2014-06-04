版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 22:00 BJT

美国数据：5月服务业活动扩张速度为逾两年来最快--Markit

服务业增加雇员的速度为1月以来最快，5月就业分项指数由4月的51.2升至52.8，但低于5月初值53.1。服务业新业务成长也是2011年2月以来最快。

5月Markit综合PMI终值由4月的55.6升至58.4，虽略低于初值58.6，但仍为2012年3月以来最高。

“5月PMI终值略低于初值，但仍显示商业活动在第二季强劲回温，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。

“若夏季能维持这样的成长速度，市场的谈论焦点肯定会日益转向经济因应利率上扬的能力。”(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐