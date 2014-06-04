美国数据：5月服务业活动扩张速度为逾两年来最快--Markit

服务业增加雇员的速度为1月以来最快，5月就业分项指数由4月的51.2升至52.8，但低于5月初值53.1。服务业新业务成长也是2011年2月以来最快。

5月Markit综合PMI终值由4月的55.6升至58.4，虽略低于初值58.6，但仍为2012年3月以来最高。

“5月PMI终值略低于初值，但仍显示商业活动在第二季强劲回温，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。