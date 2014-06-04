台湾汇市：台币连二贬创近一周低位，因美元走强且外资汇出

* 台币兑美元创近一周收盘低位，因美元偏强且外资汇出 * 台币料偏弱等待周五美国非农数据公布 * 明日实质交易区在30.000-30.100 路透台北6月4日 - 台币兑美元 周三第二日收贬，创近一周收盘低位。因国际美元随着 美国指标10年公债殖利率 弹升而偏强，此外，外资汇出也令台币欲振乏力。 交易员表示，今日出口商仍趁美元走强持续抛汇，不过盘中也见到油款、寿险海外投资等美元需求端进场 承接。 交易员指出，由于本周五美国将公布5月非农就业数据，一般预料仍将超过之前六个月的平均水准。在此 心理预期下，短线美元料将获得支撑。 “外资买了不少(美元)，相信是为了因应周四(欧洲央行会议)、周五(美国非农就业数据)的变数。”一位 本地大型银行交易员说。 另一外商银行交易主管则称，汇市走向还是要以美国非农就业数据为依归。包括美元、美债已开始反应市 场的预期。虽然美国10年公债殖利率反弹至三周高位，但以美联储偏鸽派的论调来看，变动区间应该不脱在2. 45-2.85%，所以美元明显走强的机率不大。 “之前(美债)空单经过惨烈回补后，还会义无反顾的冲进去吗？我应该不会。”他说。 他们认为，美元偏强下，短线外资在台股小幅调节并转汇出的机率存在，台币实质价位有向30.130寻求支 撑的机会。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在30.000-30.100；今日台币实质交易区间主要在30.009-30.052 ，上日则在29.990-30.029。 台币兑美元收盘前低为5月29日的30.128。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点持平；一个月远汇报价TWD1M NDFOR=盘后来到30.045/30.065左右，上日纽约盘收在30.060。 台湾股市周三近收平盘，但盘中一度再创40个月新高。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股 卖超15.36亿台币，再度转为卖超。 美国公债收益率周二上升至三周高位，因投资者重新押注，他们预计公债收益率在上周降至11个月低位后 ，很可能将会攀升。指标10年期公债 收益率报2.59%，为5月14日来最高。 根据路透调查访问的105位分析师，预计数据将显示美国5月非农就业岗位增长21.8万个。 本周全球重要经济事件及数据如下： 6/4(三)：七国(G7)峰会(至6月5日)、2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日)、美国联邦储备理 事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书、英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至6月5日)、美国抵押贷款 市场指数、美国ADP就业报告、美国国际贸易收支、美国Markit服务业PMI、 美国ISM非制造业指数； 6/5(四)：欧洲央行(ECB)管理委员会会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“低实质利 率”讲话、台湾主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率'台湾央行公布5月底外汇存底金额、 汇丰中国 服务业PMI、美国一周初请失业金人数； 6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.102 30.064 30.000-30.102 30.064 7.95 8.11 元太外汇经纪公司 30.100 30.060 30.009-30.100 30.060 3.74 3.20 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.130/-0.090 -0.145/-0.125 (完)