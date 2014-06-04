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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 17:37 BJT

台湾汇市：台币连二贬创近一周低位，因美元走强且外资汇出

* 台币兑美元创近一周收盘低位，因美元偏强且外资汇出
    * 台币料偏弱等待周五美国非农数据公布
    * 明日实质交易区在30.000-30.100

    路透台北6月4日 - 台币兑美元  周三第二日收贬，创近一周收盘低位。因国际美元随着
美国指标10年公债殖利率 弹升而偏强，此外，外资汇出也令台币欲振乏力。
    
    交易员表示，今日出口商仍趁美元走强持续抛汇，不过盘中也见到油款、寿险海外投资等美元需求端进场
承接。
    
    交易员指出，由于本周五美国将公布5月非农就业数据，一般预料仍将超过之前六个月的平均水准。在此
心理预期下，短线美元料将获得支撑。   
    
    “外资买了不少(美元)，相信是为了因应周四(欧洲央行会议)、周五(美国非农就业数据)的变数。”一位
本地大型银行交易员说。
    
    另一外商银行交易主管则称，汇市走向还是要以美国非农就业数据为依归。包括美元、美债已开始反应市
场的预期。虽然美国10年公债殖利率反弹至三周高位，但以美联储偏鸽派的论调来看，变动区间应该不脱在2.
45-2.85%，所以美元明显走强的机率不大。
    
    “之前(美债)空单经过惨烈回补后，还会义无反顾的冲进去吗？我应该不会。”他说。
    
    他们认为，美元偏强下，短线外资在台股小幅调节并转汇出的机率存在，台币实质价位有向30.130寻求支
撑的机会。   
    
    汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在30.000-30.100；今日台币实质交易区间主要在30.009-30.052
，上日则在29.990-30.029。    
    
    台币兑美元收盘前低为5月29日的30.128。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点持平；一个月远汇报价TWD1M
NDFOR=盘后来到30.045/30.065左右，上日纽约盘收在30.060。 
    
    台湾股市周三近收平盘，但盘中一度再创40个月新高。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股
卖超15.36亿台币，再度转为卖超。     
    
    美国公债收益率周二上升至三周高位，因投资者重新押注，他们预计公债收益率在上周降至11个月低位后
，很可能将会攀升。指标10年期公债 收益率报2.59%，为5月14日来最高。 
    
    根据路透调查访问的105位分析师，预计数据将显示美国5月非农就业岗位增长21.8万个。    
     
    本周全球重要经济事件及数据如下：    
    6/4(三)：七国(G7)峰会(至6月5日)、2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日)、美国联邦储备理
事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书、英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至6月5日)、美国抵押贷款
市场指数、美国ADP就业报告、美国国际贸易收支、美国Markit服务业PMI、 美国ISM非制造业指数；
    6/5(四)：欧洲央行(ECB)管理委员会会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“低实质利
率”讲话、台湾主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率'台湾央行公布5月底外汇存底金额、 汇丰中国
服务业PMI、美国一周初请失业金人数；
    6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。  

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
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 (完)
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