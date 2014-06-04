《路透晚报》--6月4日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--G8变G7，俄罗斯1997年以来首次缺席峰会

全球主要工业化国家周三开会，17年来首次把俄罗斯排除在外，不让普京参加会谈，以此报复俄罗斯吞并克里米亚以及在乌克兰东部动荡局面中的角色。这次七国集团(G7)峰会的地点选在布鲁塞尔，而不是之前计划的俄罗斯索契。峰会将讨论外交政策、经济、贸易以及能源安全等问题。G7将在周四上午商讨经济问题，预计贸易将是讨论的核心。

--欧元区5月服务业PMI终值为53.2，创2011年6月以来最高

调查显示，欧元区企业活动5月增长放缓，企业连续第26个月降价，这可能支撑对欧洲央行周四放缓政策的预期。但欧元区产出仍保持强劲。该数据意味着欧元区本季GDP将成长0.4-0.5%。5月综合采购经理人指数(PMI)终值降至53.5，低于初值53.9和4月终值54.0，但连续第11个月高于50的枯荣线。

德国5月民间部门活动连续第13个月扩张，服务业活动为近三年最强，表明德国这个欧洲最大经济体正在稳健增长。但法国5月服务业活动重返萎缩，表明经济正陷入停滞。

--英国5月服务业扩张速度快于预期，雇佣活动追平17年高位

调查显示，英国5月服务业扩张速度快于预期，雇佣活动追平17年高位。这可能加剧英国央行有关何时升息的辩论。Markit/CIPS英国5月服务业采购经理人指数(PMI)从4月的58.7小降至58.6。4月读值为2014年迄今最高。

--澳洲第一季GDP增长超预期，不过消费者信心仍脆弱

澳洲第一季经济增长为两年来最快，出口增幅为1999年以来最高。不过澳洲政府紧缩财政，可能已经危及期待已久的复苏。第一季GDP较前季增长1.1%，高于去年第四季的增长0.8%。这个数字甚至比分析师1.0%的乐观预测还要高。消费者调查显示信心大跌，房地产市场泡沫消退且零售商抱怨消费者突然收紧腰带。澳元兑美元在经济成长数据公布后高见0.9299，但随后回吐涨幅。

--美联储可能自订银行风险评估规则，防堵巴塞尔III漏洞

美联储可能推行自己的一套规则来评估银行体质，而弃用现有的国际规则。这将让银行业者心凉半截，为了满足国际标准的要求，他们已经花费了数十亿美元来重整资产负债表。美联储官员担心，“巴塞尔III资本规则”的部分内容有漏洞，可能被银行利用。美联储理事塔鲁洛主张使用美联储另外开发的“压力测试”来评价银行体质。

--法国巴黎银行可能遭美国天价罚款，法国政府出面抗议

美国可能向法国最大银行法国巴黎银行处以100亿美元以上的天价罚款，法国方面对此加大抗议声浪，称此举可能损害欧美自由贸易谈判。法国外交部长法比约斯发出上述警告。两天后法国总统奥朗德将与美国总统奥巴马举行会谈。消息人士指出，罚款可能伴随更严重的处罚，例如可能暂停该行为美元交易进行清算的授权。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创两个月收盘新高，因日圆走软支撑人气

日经指数周三在震荡交投中收涨并创下两个月新高，日圆走软支撑了对于出口推动经济的信心，不过涨幅有限。在周四的欧洲央行会议和周五美国公布就业数据之前，投资者大多持观望态度。日经指数收涨0.2%，至15,067.96点，为4月3日以来最高收盘位。东证股价指数涨0.4%，至1,233.95点。

--中国股市：沪综指创逾两周最大单日跌幅，有色、钢铁板块领跌

沪综指创逾两周最大单日跌幅。今日新华社发文指出，此前央行定向降准的政策意图属预调微调而非转向。分析师指出，官媒对货币政策的最新解读令场内人气受到打击，有色、钢铁板块领跌带动大盘下挫。沪综指收报2,024.834点，跌13.471点或0.66%，此前最大跌幅为5月19日的1.05%。

--香港股市：自五个月高点回落收低，受地产股颓势拖累

香港股市自五个月高点回落，受地产股颓势打击，在地产开发商股价近期大涨后，投资人转手抛售。恒生指数收低0.6%至23,151.71点，恒生国企指数跌0.5%。两指数均创下近一个月来最大跌幅。

--汇市：欧元下滑但守在四个月低点上方，市场聚焦欧洲央行决议

欧元下滑，因对于欧洲央行本周将采取一系列举措对抗通缩的预期增强；而澳元在乐观的澳洲经济数据公布后受到短暂提振。欧元回吐部分上日轧空行情中录得的升幅。

0826GMT，欧元兑美元下滑0.13%至1.3609美元，但持于近四个月低点1.3586上方。美元兑日圆涨0.17%报102.65。澳元兑美元涨0.11%报0.9271，此前高见0.9299。

--欧元债市：公债价格走坚，投资者等待欧洲央行推出一系列宽松举措

欧元区国家公债上涨，因投资者准备好迎接欧洲央行(ECB)政策会议，预期央行将推出多项有力的宽松举措。德国10年期债券收益率(殖利率)开低1个基点，报1.35%。西班牙 和意大利10年期公债收益率则持平，分别报2.86%和2.99%。

--国际油市：布兰特原油接近109美元，关注美石油库存数据及欧元区政策

布兰特原油接近每桶109美元，投资者关注美国石油库存数据以及欧元区政策，寄望其政策可能刺激经济增长并提振欧元区能源需求。欧洲央行将于周四召开会议。

0803GMT，布兰特7月原油期货升0.27美元至每桶109.09美元。美国7月原油期货涨0.51美元至每桶103.17美元。

--金属期市：伦铜跌至两周低位，但获中国前景支撑

伦敦期铜价格跌至两周低位，因外界持续担忧中国制造业状况，同时中国一港口调查案件的消息传出后，贸易商担心融资受到影响。最新数据显示，中国5月制造业仅小幅萎缩，经济正企稳但难言触底。

0801GMT，伦敦期铜报每吨6,810.25美元，下跌0.84%。上海期交所主力8月期铜合约下跌1.1%，报每吨48,120元人民币。

--全球金市：金价徘徊四个月低点附近，静待美国经济数据