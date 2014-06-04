金属期市：伦铜跌至两周低位，但获中国前景支撑

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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0716 GMT，伦敦期铜 报每吨6,818.75美元，下跌0.7%，稍早曾触及5月21日以来的最低位6,802美元，扩大昨日近1%的跌幅。
上海期交所主力8月期铜合约 下跌1.1%，报每吨48,120元人民币。
最新数据显示，中国5月制造业仅小幅萎缩，经济正企稳但难言触底。汇丰中国5月制造业PMI终值创四个月高点，但较初值下调，且连续第五个月低于50.0关口。
印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)周三展开一连串产官高层会议，目标是与外国矿商达成恢复铜精矿出口的协议。由于一项具有争议的税赋，印尼铜精矿出口已中断近五个月。
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(编译 于春红/高琦 审校 张涛/李爽)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)