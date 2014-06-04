金属期市：伦铜跌至两周低位，但获中国前景支撑

0716 GMT，伦敦期铜 报每吨6,818.75美元，下跌0.7%，稍早曾触及5月21日以来的最低位6,802美元，扩大昨日近1%的跌幅。

上海期交所主力8月期铜合约 下跌1.1%，报每吨48,120元人民币。

最新数据显示，中国5月制造业仅小幅萎缩，经济正企稳但难言触底。汇丰中国5月制造业PMI终值创四个月高点，但较初值下调，且连续第五个月低于50.0关口。

印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)周三展开一连串产官高层会议，目标是与外国矿商达成恢复铜精矿出口的协议。由于一项具有争议的税赋，印尼铜精矿出口已中断近五个月。

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化