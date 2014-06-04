台湾央行：共发行2,764.8亿台币存单，存单发行余额增0.8亿台币

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北6月4日 - 台湾央行周三公布，共发行2,764.8亿台币存单，与今日存单到期金额2,764亿相较，存单发行余额增0.8亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,683.8
91天期 0.93 65.0
182天期 1.05 16.0
央行上日共发行9,046.1亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,515.9亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为1,416亿台币，累计超额准备为4,032亿台币、加计前期1%的超额准备为4,699亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)