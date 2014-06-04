台湾央行：共发行2,764.8亿台币存单，存单发行余额增0.8亿台币

路透台北6月4日 - 台湾央行周三公布，共发行2,764.8亿台币存单，与今日存单到期金额2,764亿相较，存单发行余额增0.8亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,683.8

91天期 0.93 65.0

182天期 1.05 16.0

央行上日共发行9,046.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,515.9亿台币。