路透伦敦6月4日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元在1.3600及1.3650附近200日均线位置之间的50个跳动点区间整理。突破200日简单均线及上升的相对强弱指标(RSI)趋势线，暗示可能会向下突破。

美元/日圆：在200日简单均线上方形成两个锤形后，今天再度小幅盘升。4月21日高点102.70日圆可能仍构成一些阻力。

英镑/美元：英镑亦陷于1.6730-70美元的区间，今日缺乏明显走向。日线图上的高点及低点下移，暗示除非收盘站上1.6900，否则走势是偏下下档。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3610 1.3627 -0.12 -0.98 1.3745

美元/日圆 102.64 102.48 +0.16 -2.53 105.30

欧元/日圆 139.68 139.66 +0.01 -3.42 144.63

美元/瑞郎 0.8973 0.8960 +0.15 +0.50 0.8928

英镑/美元 1.6708 1.6749 -0.24 +0.92 1.6556

美元/加元 1.0927 1.0905 +0.20 +2.89 1.0620

澳元/美元 0.9273 0.9261 +0.13 +4.04 0.8913

新西兰元/美元 0.8415 0.8429 -0.17 +2.55 0.8206

欧元/瑞郎 1.2214 1.2214 +0.00 -0.46 1.2271

欧元/英镑 0.8146 0.8136 +0.12 -1.82 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0688 9.1034 -0.38 +2.50 8.8474

美元/挪威克朗 6.0018 6.0009 +0.01 -1.06 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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