亚洲橡胶：TOCOM指标期胶下滑，但日圆走软提供支撑

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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“TOCOM期胶受到疲弱日圆的支撑，但市场缺乏追价买盘，无法升破200日圆，因而在午后触发停损卖单，”曼谷一交易员称。
日圆兑美元周三下跌0.2%至102.74日圆，但自稍早的低点102.80日圆回升。
交易员表示，TOCOM期胶价格料陷于窄幅区间内，190日圆将是强劲支撑水准，200日圆则是重要阻力。
上海期货交易所主力9月橡胶期货 下跌50元人民币，收在每吨14,105元人民币。
新加坡SICOM交易所近月7月橡胶期货 最新报每公斤165.0美分，下跌1.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/王冠中; 审校 张若琪/李爽)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)