亚洲橡胶：TOCOM指标期胶下滑，但日圆走软提供支撑

“TOCOM期胶受到疲弱日圆的支撑，但市场缺乏追价买盘，无法升破200日圆，因而在午后触发停损卖单，”曼谷一交易员称。

日圆兑美元周三下跌0.2%至102.74日圆，但自稍早的低点102.80日圆回升。

交易员表示，TOCOM期胶价格料陷于窄幅区间内，190日圆将是强劲支撑水准，200日圆则是重要阻力。

上海期货交易所主力9月橡胶期货 下跌50元人民币，收在每吨14,105元人民币。

新加坡SICOM交易所近月7月橡胶期货 最新报每公斤165.0美分，下跌1.6美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/王冠中; 审校 张若琪/李爽)