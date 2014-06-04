香港房地产：合和实业以2.33亿港元标得湾仔一住宅用地，高于市场预估

路透香港6月4日 - 香港政府周三拍卖一幅位于港岛湾仔的住宅用地，由合和实业 旗下的敬年企业有限公司以2.33亿港元得标，远高于市场预估的1.74亿港元。

根据地政总署发出的新闻稿，共有10家发展商对该幅位于捷船街的土地进行投标。

土地指定作为私人住宅用途，租期为50年。地盘面积为270平方米，最低及最高的楼面面积分别为810平方米及1,350平方米。

尽管政府加快土地供应以及利率可能进入上升周期等令香港楼市前景不明，但行业人士指出，湾仔属于香港岛发展成熟地区，土地供应相对紧绌。而该批土地地皮面积相对较小，预料发展商将开发成单幢服务式住宅。（完）

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