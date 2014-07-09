《市场热谈》台湾美元长债加温，波及长期公债利率蠢蠢欲动？

* 台湾发行外币债计入寿险国内投资额度

* 外币债券投报率更甚台币公债

* 资金排挤效应需观察，但心理预期强烈

记者 林妙容

路透台北7月9日 - 台湾近来连两档美元长债发行，预估更多案子还在酝酿，让台湾寿险业资金有了新的选择。债券市场牵一发动全身，市场热议长年期台币公债殖利率是否将因此蠢蠢欲动？

尽管当前市场对美元债影响台币债的力道预估不同，但市场预期不低，首波测试的答案就藏在7月底的20年及30年公债标售结果。

这个对台币长债利率预期走高的效应来自6月初生效的保险法修正案，将保险业投资在台湾发行外币债不计入海外额度内。该案生效的短短一个月内，原在海外的发行人嗅到了商机，移地台湾为保险业量身订作发行美元债，市场传出还有近10档发行人正在洽商发行细节，热度有些出乎承销商意外。

在台湾发行的美元债成了在地商品，反而计算到国内投资额度里，吊诡的是可能冲击到台币公债及公司债利率，源头还是在于保险业庞大的资金可投入的长天期商品屈指可数。

〞(保险)资金排挤的效应不大，但产品的排挤效果已开始发酵。〞永丰金证副总经理黄黎明说。

他指出，债券商品仍是保险业最重要的投资资产之一，但台湾过去可供保险业选择的长年期商品很少，公司债的发行最长年期只有15年，20年以上的长债几乎只有政府公债，于是出现了产品之间的间接比价效果。

永丰金证是台湾最新三档美元债的财务顾问，黄黎明预估下半年在台湾新增发行以美元为大宗的外币债(不含人民币)，规模可以上看50亿美元。对照台湾推展国际板债券数年来，只有寥寥数档发行挂牌的青黄不接市况，实在有些超乎想像。

外币债交易员指出，目前市场对美国的升息预期落在明年下半年，发行人选择在美元资金仍便宜之际，到世界各地筹资。台湾保险业偏好收益较高的长年期债券，在政策障碍大幅减低后，成为外国发行人配合买家的良好选择。

攸关寿险资金配置的保险法修正条文，在今年6月6日正式公告生效。其中为了让台湾的国际债券市场更加活络，允许寿险业投资在台湾发行挂牌的外币债券(含人民币计价宝岛债)计入国内投资部位，解除了保险业海外曝险已近饱和的魔咒。

该法生效后，立即吸引了外国发行人测试市场水温。包括法国第二大银行--法国兴业银行 及德意志银行 新加坡分行共三档美元债，已定价完毕，发行总额约逾12亿美元，约当360亿台币的规模。

**报酬率大不同，外币债排挤台币债？**

三商美邦人寿总经理孟嘉仁指出，寿险业资金去化压力大，台币资产部分常常被迫投资收益率很差的固定收益商品，在保险法修订后，包括宝岛债及美元债收益率都明显优于台币资产，〞(我们)对这些商品投资都非常有兴趣〞，他预料将排挤到台币固定收益投资部位。

从寿险业过去投资商品的结构来看，海外投资占比一向最高，根据保险事业发展中心(保发中心)的资料，今年4月底已达44.42%，各家寿险业的海外投资部位均濒临主管机关规定的上限。

而在约55%的国内资产部分，配置最多的即是债券，今年4月底为止的政府公债、金融债及公司债的配置总额达3.88兆台币，占比为25.16%。然而其中的政府公债占比已从2011年的 21.31%下滑到今年4月的15.81%，突显台币公债投报率过低的老问题。

〞保险业现在就是找绝对报酬率在4%以上的产品，如果考量汇率避险的效应，就是用台币债再加上0.5个百分点就可以拿。〞一外资寿险业的交易员说。

从最近发行及成交的实际商品来看，尽管债信评等及汇率风险不同，但法国兴业20年固息美元债以4.1%定价，德意志银行新加坡分行30年美元债以4.9%定价，分别较最新的20年及30年公债殖利率报价高了约210及280基点。

从汇率避险成本来看，寿险业目前最常使用的工具为NDF(远汇)及SWAP(换汇交易)，以操作期间三个月至一年来看，其避险成本大约在50-80基点之间。

以目前台湾20年及30年公债殖利率报价在2.03-2.06%间来看，加计0.5百分点就落在约2.53-2.56%间。上述交易员预估若下半年外币债发行够热，20年期公债殖利率有机会往2.10-2.20%间挪移。

事实上，最新一期30年公债103/8 虽然在等殖系统自5月下旬以来均未成交，但本周一在处所议价成交的单笔交易殖利率已上扬至2.2%，似乎也已隐隐反应对长端利率走扬的预期心理。

不只公债市场受到长端利率可能走高的影响，公司债市场亦难逃波及。一主要券商公司债承销主管认为，美元长券的出现，可能让今年来一度热门的15年无担保公司债成为绝响，甚至会排挤到10年券的发行，因为主要买盘都是寿险业者。

另一券商公司债承销主管则指出，买盘多了新选择，中长期而言，将让台币计价的公司债回到合理利率水准，长期发行评等〞twAAA〞的10年公司债利率应该会靠向2.0%。目前约在1.80%左右。

**资金排挤影响待观察**

虽然市场的心理预期强烈，但就实际的资金面来看，多数市场人士也同意，保险法的主要影响在于市场长期结构将会缓慢改变，但是否会在短期内高度发酵仍待观察。

台湾柜买中心非正式预估下半年宝岛债的发行规模将达100亿人民币，加计市场普遍预估下半年在台湾发行的外币债券规模或可达50-70亿美元，两者合计约当2,000-2,500亿台币资金的吸纳效果。

以过去2012及2013年两年寿险业年平均新增资金约在1.6兆台币估算，下半年若新增8,000亿台币资金，按今年比例四分之一投入债券市场，正好约当2,000亿台币。

这也意味着，在最极端且不改变其他非债券资产配置比重的状况下，20年以上公债最大买家--寿险业若将全数资金投入外币债，低报酬的台币公债胃纳将被挪移，或至少收益率的要求将弹升。

〞2,000亿的筹码初期(寿险)可能很快吸纳完，但如果愈发愈多，排挤效应就会愈来愈明显。〞群益金鼎证券资深交易员杜宗恩说。

另一大型寿险业交易员则认为，近期债市殖利率走扬，主要是景气复苏带动。相较于寿险业的庞大资金，美元债的发行仅是杯水车薪，但的确也提供买盘向后退守的理由。

此外，寿险交易主管也提及，国库将20年与30年公债标售时间安排仅相隔两天。 〞安排的实在不好，两天内要标650亿，你觉得结果会怎样？〞

另一承销商主管直言，这波美元债的热潮，〞最大受害者可能是国库。〞

寿险交易员预估，在长券密集标售与美元债排挤资金等负面因素影响下，率先登场的20年券103/11 得标利率有机会上看2.10%，较4月标售的同年期券103/7得标利率1.928%弹升逾17个基点。

台湾财政部将在本月底连续标售20年及30年期公债，预计发行总额共达650亿台币，分别为7月28日将标售20年期300亿台币，7月31日将标售350亿台币的30年期公债。

**后续变数仍多**

台湾公债市场殖利率近来波动加剧，主要受到升息预期及筹码面变动的影响，空方氛围甚嚣尘上。美元债议题对殖利率曲线趋陡的走势的确雪上加霜。

不过美元债的发行热度能否持续，市场仍有质疑。

中国人寿副总经理黄之宁指出，美元是主要国际货币，寿险业对美元债需求一直都存在。她指出，基本上寿险公司投资组合还是以美元债投资比重相对高于非美元债，毕竟相对于欧元区还处降息循环，美元已相对处于升息预期当中，或多或少推波助澜寿险业增持美元债的信心。

在此氛围下，永丰金证的黄黎明认为由于美元债有助寿险业解决利差损的问题，发行热度不会太弱。但他同时担心，如果外币债续热的结果，意外打击了台币债市场，是否引发金管会及财政部的关切，届时政策是否会再做调整，仍有变数。

〞这个门开得有点大，从政府监理的角度来说，我们还在看明后年政策能不能持续。〞他说。(完)