重发-《全球汇市》美元兑日圆触及一个月高点，瑞典克朗表现亮丽

(重发以补上遗漏段落)

* 美国公债收益率本周上扬提振美元

* 市场关注欧洲央行周四的利率决定

* 欧元区通胀放缓加大欧洲央行采取行动的可能性

* 澳元兑美元获得短暂提振，之前澳洲公布第一季GDP数据乐观

路透伦敦6月4日 - 美元兑日圆周三触及一个月高位，反映美国公债收益率本周跳涨走势。美债收益率上扬帮助支撑美元指数升至三个月高位。

瑞典克朗在欧洲主要货币中涨幅最大，因瑞典4月工业生产数据优于预期，且从前月的下滑态势中反弹，这推高瑞典克朗。

美国长期公债过去一周上升了20个基点，美国交易时段又上升约5个基点，这也推动美元兑英镑和兑欧元走高。

市场预期欧洲央行周四可能采取行动支撑经济成长，将官方利率下调至负值。

这在过去几天令欧元走势震荡，不过本周的主导趋势是美元走强。

“这周我们看到的是现实问题影响市场，”纽约梅隆银行外汇研究主管Simon Derrick表示，“外界认识到，美国联邦储备理事会(美联储/FED)对风险规模感到关切，将继续缩减购债，并尽可能现实地对待货币政策。”

美国第一季经济成长速度令人失望，意味着美元表现不如银行及券商在年初时的看法。

但有关欧洲央行料将进一步行动放松政策的预期心理，强化了强势美元的基础，因此美债收益率将上涨，欧债收益率将下跌。

10年期美国公债收益率 在欧洲盘初报2.57%，仅略低于隔夜高点2.60%。德国可比公债收益率 报1.41%。

美元兑日圆 上涨0.2%至102.665日圆，美元兑欧元 上涨0.1%至1.36115美元，美元兑英镑 上涨0.2%至1.6713美元。

**瑞典克朗表现亮丽**

瑞典经济状况一直受到质疑。瑞典也和欧洲其他地区一样受到通缩疑虑的打击，瑞典4月工业生产增长3.0%，稍稍安抚了市场的不安。

工业生产在前一个月下滑，而瑞典克朗兑美元 及欧元 分别上涨约0.3%。克朗对欧元和美元与一年低点仍相距不到1%。

澳元亦短暂受到数据拉抬，数据显示澳洲第一季经济成长高于预期。

澳元兑美元 最新持稳在0.9266美元，稍早曾升至0.9299美元。

“我不觉得澳元会下跌，”三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，澳元似乎也因近期欧元颓势而受益。

周二公布的数据显示，欧元5月通胀率进一步降低，几乎确定了欧洲央行在周四会议上将会实现承诺采取行动。

欧洲央行消息人士上月向路透表示，该央行正准备一套政策选项，包括调降所有的利率，以及旨在提振对中小企业放款的特定举措。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3606 1.3627 -0.15 -1.01 1.3745

美元/日圆 102.61 102.48 +0.13 -2.55 105.30

欧元/日圆 139.58 139.66 -0.06 -3.49 144.63

美元/瑞郎 0.8973 0.8960 +0.15 +0.50 0.8928

英镑/美元 1.6723 1.6749 -0.16 +1.01 1.6556

美元/加元 1.0924 1.0905 +0.17 +2.86 1.0620

澳元/美元 0.9276 0.9261 +0.16 +4.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8418 0.8429 -0.13 +2.58 0.8206

欧元/瑞郎 1.2212 1.2214 -0.02 -0.48 1.2271

欧元/英镑 0.8135 0.8136 -0.01 -1.95 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0731 9.1034 -0.33 +2.55 8.8474

美元/挪威克朗 6.0043 6.0009 +0.06 -1.02 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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