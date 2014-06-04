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债券 | 2014年 6月 4日 星期三 16:48 BJT

欧元债市：公债价格走坚，投资者等待欧洲央行推出一系列宽松举措

隔夜媒体的报导再度显示了欧洲央行的温和立场。彭博引述未具名的央行官员报导指出，本周若有降息，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉也可能暗示将未必是最后一次，即便存款利率料首次降至负值。

一名官员并称， 欧洲央行可能提出一项旨在提振对中小企业贷款的计划，其中提供给银行相当于它们未偿贷款组合5%的融资。

德国商银估计，根据欧元区银行整体未偿贷款来计，这样的计划总额可能多达5,300亿欧元；同时，如果仅限于非金融类二线企业，金额也约有900亿欧元。

德国10年期债券收益率(殖利率) 开低1个基点，报1.35%，扳回周二部份跌幅，上日德债收益率升幅最多达7个基点。

西班牙 和意大利 10年期公债收益率则持平，分别报2.86%和2.99%。(完)

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(编译 高琦/张若琪 审校 张涛/于春红)
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