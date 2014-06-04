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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 16:58 BJT

新兴汇市：印尼卢比触及近四个月低点，美债收益率攀升打压新兴亚币

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.60 102.51 -0.09 +2.61 105.28

坡元 1.2573 1.2562 -0.09 +0.47 1.2632

台币 30.102 30.064 -0.13 -0.50 29.950

泰铢 32.66 32.68 +0.06 +0.61 32.86

菲律宾披索 43.91 43.81 -0.23 +1.12 44.40

印尼卢比 11885.00 11780.00 -0.88 +2.31 12160.00

印度卢比 59.33 59.39 +0.11 +4.17 61.80

马币 3.2370 3.2290 -0.25 +1.19 3.2755

人民币 6.2494 6.2541 +0.08 -3.13 6.0539

注：韩国金融市场今日因选举休市。(完)

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