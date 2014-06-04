新兴汇市：印尼卢比触及近四个月低点，美债收益率攀升打压新兴亚币

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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注：韩国金融市场今日因选举休市。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/李婷仪 审校 于春红)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)