新兴汇市：印尼卢比触及近四个月低点，美债收益率攀升打压新兴亚币

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购

路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。