中国债市：受止盈盘等影响IRS小升，短端利率若持稳IRS料难脱震荡

路透上海6月4日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三小幅反弹。市场人士指出，主要受海外客盘及部分止盈盘影响，IRS自低位反弹，后续继续关注央行公开市场及资金面动向，若资金价格持稳，则IRS将以震荡走势为主。

“IRS上来了一点，国债招的(比较好，对IRS)也没有什么影响，可能部分止盈盘，还有海外卖的挺凶的；”上海一商业银行交易员称。

财政部周三招标续发行的七年期固息国债收益率为3.8708%，明显低于预期。市场人士指出，机构对未来政策走向存进一步宽松的预期，偏乐观心态支撑配置资金踊跃参与，令本次续发债认购倍数创年内同期限国债发行次高。

上海另一商业银行交易员还提到，央行公开市场28天期正回购利率一直持稳在4.0%，令货币市场上回购价格和IRS短端下行空间均受限，在资金价格进一步向下突破前，IRS料以震荡为主。

“昨天一年国开债也就招在4.09%，28天期正回购却在4%，所以接下来还是看公开市场。”他称。“如果明天正回购力度比较小，那么IRS估计还会下去，但在正回购利率改变之前，IRS会上下震荡。”

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；周二公开市场单日净投放资金530亿元人民币。市场人士指出，企业所得税汇算清缴等季节性扰动因素轮番登场，公开市场继续扶助，呵护市场流动性维持在适度水平。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.2609/3.3625 3.3550/3.4425 3.5571/3.6425 3.7375/3.8325 3.7333/4.0533

上日 3.2425/3.3459 3.3375/3.4300 3.5446/3.6300 3.7325/3.8275 3.7273/4.0433

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0184/+0.0166 +0.0175/+0.0125 +0.0125/+0.0125 +0.0050/+0.0050 +0.0060/+0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。