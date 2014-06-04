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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 17:47 BJT

东欧情势：奥巴马称当选总统波罗申科是乌克兰明智的选择

路透华沙6月4日 - 美国总统奥巴马周三称当选的波兰总统波罗申科是能够带领国家的”明智选择“，并与其讨论了美国帮助乌克兰训练执法和军事人员的方式。

奥巴马表示，他与波罗申科讨论了后者的恢复和平、提振经济和降低对俄能源依赖的新计划。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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