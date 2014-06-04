《热点透视》央行政策助长了其所担忧的低波动率景况

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 王冠中

路透伦敦6月4日 - 央行保护物价免于剧烈波动的职责是众所皆知的，但近来，央行反而更加担心市场太过平淡。美国纽约联邦储备银行总裁杜德利、欧洲央行管理委员会成员维斯科、以及前英国央行副总裁宾恩近期都表达了对极低的市场波动率的担忧。的确是该担心，但要找出罪魁祸首，这些政策官员就得照照镜子了。

主要央行近六年来的宽松政策，推高了各项资产的价格，也逐渐抑制了市场的双向交流。结果就是，市况更显平静，进而降低了对于未来物价波动幅度的预期。市场人士现在认为市场会一片风平浪静，使得许多股市、债市和汇市的波动预期指标都低于金融危机爆发以前四年的均值。

投资人对于大幅损失的担忧越低，就会更加积极追逐较高的收益。这情况出现在对风险较高且流动性较低债券的需求上。而且正如欧洲央行最近的金融稳定报告所指出的情况，在这氛围下，投资人也会倾向借钱来投资。在外汇市场中，借入低收益货币来投资高收益货币的利差交易，再次成为流行趋势。

由于大多数人都做相同的押注，因此小小的波折，可能就会迅速扩大成全面灾情。监管和其他因素使得连政府公债这类资产的流动性也受到抑制，在这情况下，任何价格下滑的走势，带来的冲击都会放大许多。