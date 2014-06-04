《热点透视》央行政策助长了其所担忧的低波动率景况

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 王冠中
路透伦敦6月4日 - 央行保护物价免于剧烈波动的职责是众所皆知的，但近来，央行反而更加担心市场太过平淡。美国纽约联邦储备银行总裁杜德利、欧洲央行管理委员会成员维斯科、以及前英国央行副总裁宾恩近期都表达了对极低的市场波动率的担忧。的确是该担心，但要找出罪魁祸首，这些政策官员就得照照镜子了。
主要央行近六年来的宽松政策，推高了各项资产的价格，也逐渐抑制了市场的双向交流。结果就是，市况更显平静，进而降低了对于未来物价波动幅度的预期。市场人士现在认为市场会一片风平浪静，使得许多股市、债市和汇市的波动预期指标都低于金融危机爆发以前四年的均值。
投资人对于大幅损失的担忧越低，就会更加积极追逐较高的收益。这情况出现在对风险较高且流动性较低债券的需求上。而且正如欧洲央行最近的金融稳定报告所指出的情况，在这氛围下，投资人也会倾向借钱来投资。在外汇市场中，借入低收益货币来投资高收益货币的利差交易，再次成为流行趋势。
由于大多数人都做相同的押注，因此小小的波折，可能就会迅速扩大成全面灾情。监管和其他因素使得连政府公债这类资产的流动性也受到抑制，在这情况下，任何价格下滑的走势，带来的冲击都会放大许多。
但是央行却持续在助长他们所见到的问题。美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍在买进资产，尽管速度有所放缓。而欧洲央行则准备进一步宽松政策，其在危机期间推出的贷款计画，被银行用来买进欧元区二线国家的债务。出于经济的考量，这些央行的行动都是合情合理的。但是在政策助长低波动率的情况下，央行又要投资人小心低波动率的风险，恐怕是毫无说服力的。(完) (译文审校 高琦)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰