中国债市：5月债券托管增加2,890亿，商业银行增持创逾一年新高--中债登

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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路透上海6月4日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，5月末债券托管余额为26.94万亿元人民币，当月增加2,890.45亿元。其中商业银行以1,683亿元的规模，在重夺回首位的同时，也创下逾一年单月增持新高。
其他机构中，基金公司单月增量紧随其后，规模上则与4月接近，为825.69亿元。
具体债券方面，中债登托管口径中，包括国开行、农发行和进出口行所发的政策性金融债再度发力，当月净增1,511.80亿元居首；国债和企业债分别为993.56亿元和660.82亿元分列其后。
另外，截至5月末，商业银行债券托管余额为171,477亿元，占中债登总托管量的逾六成，仍是绝对主力；基金类和保险机构托管余额分别为28,947.47亿元和23,920.88亿元，占比均在一成上下。
以下为2014年5月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年5月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 171,477.01 1,683.49 4,658.90
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基金公司 28,947.47 825.69 2,189.27
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保险机构 23,920.88 163.57 691.69
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证券公司 1,855.56 51.59 268.78
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽/杨淑祯)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)