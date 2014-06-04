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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 17:42 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在0.9300处的卖盘抑制涨势

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* 在0.9300处的卖单帮助抑制澳元/美元涨势

* 近期有杠杆帐户在0.9300上方卖出澳元

* 澳洲经济第一季成长1.1%，高于预期，澳元在亚洲盘触及0.9299高位

* 在0.9295-0.9300处有大型期权周四到期，0.9300处也有期权今日到期

* 在0.9200(期权障碍)前出现买盘，然后是0.9210，此为上周低点

* AFR报告称，澳洲最低薪资将提高3%。(完)

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(编译 于春红; 审校 张涛)
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