中国贸易：当局准备取消稀土出口关税和配额--消息

一位与政府往来的业内消息人士称，尽管中国对裁决提出上诉，但预料将别无选择，只能接受裁决，并可能到明年时取消稀土、钨和钼的出口限制。由于未被授权接受媒体采访，他拒绝透露身份。

”可能会在明年取消，“该消息人士并表示，如果顺利，之后对其它产品的出口配额也可能取消。

稀土价格料将由资源税的一项修改给予支撑。一些试点地区已经准备修改，包括江西省的赣州。

”我认为中国向WTO上诉的成功希望不大，他们意识到了这点，“位于阿姆斯特丹的咨询师Ryan Castilloux说。