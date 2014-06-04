中国贸易：当局准备取消稀土出口关税和配额--消息

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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一位与政府往来的业内消息人士称，尽管中国对裁决提出上诉，但预料将别无选择，只能接受裁决，并可能到明年时取消稀土、钨和钼的出口限制。由于未被授权接受媒体采访，他拒绝透露身份。
”可能会在明年取消，“该消息人士并表示，如果顺利，之后对其它产品的出口配额也可能取消。
稀土价格料将由资源税的一项修改给予支撑。一些试点地区已经准备修改，包括江西省的赣州。
”我认为中国向WTO上诉的成功希望不大，他们意识到了这点，“位于阿姆斯特丹的咨询师Ryan Castilloux说。
”所以我认为他们正在研究长期发展所需要的作法，把曾经是出口壁垒的东西，变成资源税，因此总的效果是正面的。“(完) (编译 张荻/王洋; 审校 蔡美珍)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)