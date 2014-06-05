新债招标：中国农发行两年增发债收益率4.5209%，三年4.5467%--业内人士

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
路透北京6月5日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行今日招标的三期固息债中，两年期增发债中标收益率4.5209%，高于4.49%的市场预测均值。
三年期增发债中标收益率4.5467%，低于4.58%的市场预测均值。
业内人士并透露，上述两期增发债的投标倍数分别为2.55倍和3.47倍。
农发行一年期固息债将于北京时间11:30结束招标，市场对该期债的利率预测均值在4.11%。
今日发行新债中，两年和三年品种分别为农发行今年第31期 和33期 的增发债；一年期为新发品种，为该行今年第37期债。
上述债券具体发行条款如下：
31期二次增发 33期二次增发 37期
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息
招标时间 2/3年：6月5日10:00-11:00
1年：6月5日10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日 6月10日 6月10日 6月11日
起息日 4月24日 5月14日 6月11日
发行期 6/6-6/10 6/6-6/10 6/6-6/11
上市日 6月16日 6月16日 6月13日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.05%
票面利率 4.94% 4.83% --
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。