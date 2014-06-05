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货币新闻 | 2014年 6月 5日 星期四 11:12 BJT

新债招标：中国农发行两年增发债收益率4.5209%，三年4.5467%--业内人士

路透北京6月5日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行今日招标的三期固息债中，两年期增发债中标收益率4.5209%，高于4.49%的市场预测均值。

三年期增发债中标收益率4.5467%，低于4.58%的市场预测均值。

业内人士并透露，上述两期增发债的投标倍数分别为2.55倍和3.47倍。

农发行一年期固息债将于北京时间11:30结束招标，市场对该期债的利率预测均值在4.11%。

今日发行新债中，两年和三年品种分别为农发行今年第31期 和33期 的增发债；一年期为新发品种，为该行今年第37期债。

上述债券具体发行条款如下：

31期二次增发 33期二次增发 37期

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息

招标时间 2/3年：6月5日10:00-11:00

1年：6月5日10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日 6月10日 6月10日 6月11日

起息日 4月24日 5月14日 6月11日

发行期 6/6-6/10 6/6-6/10 6/6-6/11

上市日 6月16日 6月16日 6月13日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

票面利率 4.94% 4.83% --

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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