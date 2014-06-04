新闻稿：穆迪授予茂业美元票据最终Ba2评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年6月4日—穆迪投资者服务公司已向茂业国际控股有限公司 (茂业) 发行的3亿美元3年期高级无抵押票据授予最终Ba2评级。上述票据利率为7.75%，并将于2017年5月19日到期。

上述评级展望为稳定。

评级理据

茂业已完成此次3亿美元票据发行，且最终条款与细则符合穆迪的预期，穆迪因此对上述票据授予最终评级。

穆迪于5月12日授予上述票据暂行评级，相关评级理据请参阅当日发表的新闻稿。

此次债券发行所得中约60%将用于茂业的人民币31亿元境内银行贷款再融资，其余部分将用作一般企业用途。

茂业的评级所采用的主要评级方法为2011年6月发表的《全球零售业评级方法》 (Global Retail Industry Methodology) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com的信用政策页。