新闻稿：穆迪授予茂业美元票据最终Ba2评级

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
(以下中文新闻稿由穆迪提供。)
香港，2014年6月4日—穆迪投资者服务公司已向茂业国际控股有限公司 (茂业) 发行的3亿美元3年期高级无抵押票据授予最终Ba2评级。上述票据利率为7.75%，并将于2017年5月19日到期。
上述评级展望为稳定。
评级理据
茂业已完成此次3亿美元票据发行，且最终条款与细则符合穆迪的预期，穆迪因此对上述票据授予最终评级。
穆迪于5月12日授予上述票据暂行评级，相关评级理据请参阅当日发表的新闻稿。
此次债券发行所得中约60%将用于茂业的人民币31亿元境内银行贷款再融资，其余部分将用作一般企业用途。
茂业的评级所采用的主要评级方法为2011年6月发表的《全球零售业评级方法》 (Global Retail Industry Methodology) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com的信用政策页。
茂业国际控股有限公司是中国领先的百货商店运营商之一。该公司于2008年在香港联交所上市，总部在深圳市，并向中国其他二三线城市进行扩张，以中高端零售市场为目标。(完)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰