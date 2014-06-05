《中国数据观测》5月新增贷款料稍低于上月，M2增速稳中略降

* 公布内容: 5月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚6月15日 --调查结果 : 5月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 广义货币供应量(M2)同比 13.1 12.8-13.4 13.2 15.8 21 % 新增人民币贷款(亿元) 7,500 6,200-8,500 7,747 6,674 22 人民币贷款余额同比% 13.7 13.4-13.8 13.7 14.5 7 --数据要点: 由于中国信贷增长放缓影响货币增速，加之贷款外信用创造受银行同业监管加强影响，5月末M2增速料稳 中略降。路透调查的21家机构预测中值显示，当月末M2同比增速为13.1%，较上月的13.2%略降。 5月新增人民币贷款预期为7,500亿元，略低于前月，显示由于需求不足，信贷增长放缓。 交通银行报告认为，工业制造业等传统行业缺乏增资扩产动力，融资需求的主要驱动因素在于资金周转和 被动增库存。此外，地方融资平台、房地产相关部门新增投资放缓也降低了潜在新增贷款需求。 通常在经济平稳或略有下行压力时，季度首月信贷安排一般偏多，次月即有所下降。中国银行业4月实际 信贷投放明显偏少，显示实际信贷供需平衡位置低于近年一般水平，在经济、政策格局并未有明显变化的情况 下，短期信贷供给偏低的情况将持续。 上海证券报告称，工业增长虽有复苏，但仍处较低水平。此外，过去信贷快速增长带来的风险仍处在持续 暴露过程中，导致借贷双方增长都下降。 “国际经济金融形势变化导致资本净流入放缓及私人部门结汇意愿有所下降，形成外生性基础货币投放放 缓，使得M2增速略有放缓。”交银报告称。 继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国政府追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足 市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债 规模。 2014年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，逾九成受访机构认为中国6月将维持存款准备金 率不变，但四成半券商和五成基金预期中国未来三个月会全面降准。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余 (亿元人民币 额 (同比%) ) 澳新银行 13.0 6,500 ~ 交通银行 13.1 7,000 ~ 招商证券 13.3 8,000 ~ 中银国际 12.9 6,200 13.4 美银美林 13.4 6,500 13.6 中信证券 13.3 8,500 ~ 国开证券 13.3 8,000 13.8 中金公司 13.3 8,000 ~ 花旗银行 13.0 7,100 ~ Forecast PTE 13.0 7,500 ~ 光大证券 13.0 7,500 ~ 大和资本市场 13.3 6,300 ~ 国信证券 12.9 7,800 ~ 国泰君安 13.3 7,500 ~ 华创证券 13.0 8,000 ~ 华宝信托 13.0 8,000 13.8 兴业银行 13.1 8,000 13.8 联讯证券 13.2 7,800 ~ 齐鲁证券 13.2 6,500 ~ 上海证券 12.8 7,500 13.7 申银万国 13.0 7,500 13.7 瑞银 ~ 6,800 ~ 注：~表示未提供预测数据。(完) (发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)