CNH动态：离岸汇价小跌，海外美元上涨令CNH逆势而行

路透香港6月4日 - 离岸人民币现汇 周三小幅收低，与在岸背道而驰。早盘离岸跟随中间价略高开而上涨，但企业购汇意愿较强令汇价偏软，但整体仍维持区间格局。

银行人士表示，海外美元上涨，以及中国宏观经济尚不明朗，场内较偏向美元多头，再加之企业购汇，轻易便将离岸人民币向6.26推升。

一外资交易员指出，离岸人民币在6.25上方的支撑并不强，除非中国央行态度出现变化，再次跌穿6.26的可能性仍在，但暂时也不至于大跌。

本地时间下午6:25时，离岸人民币现汇 报6.2545，较上交易日小跌41点子或0.07%，与境内人民币价差亦为41点子。

境内人民币兑美元即期 今日收高0.06%至6.2504，中间价 开在6.1693，较上日的6.1710微升0.03%。

苏格兰皇家银行发布报告指出，央行的态度以及基本面持续引导人民币走势。自4月底以来，人民币中间价大致与国际美元同步。人民币大幅贬值引发资本外流，显然并非央行所乐见，发生的可能性也不大。

该行表示，在经济基本面出现较明显的转佳讯号前，预料离岸与在岸人民币兑美元将维持趋贬。而预计经济在第二季末可能缓步回温。

此外，该投行表示，人民币汇价不仅是经济议题，也是政治议题。这使得7月初第六轮中美战略与经济对话举行之前，人民币可能倾向升值。（完）

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