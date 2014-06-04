马来西亚期市：棕榈油期货因低接买盘小幅上涨，中止八日连跌走势

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
路透吉隆坡6月4日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅上涨，中止连续八个交易日的跌势，因价格大跌吸引低接买盘，但对于产量增加的预期抑制了涨幅。
棕榈油价格自5月15日触及2,630马币(林吉特)后已回落逾10%，周二尾盘达到七个半月低点2,375马币，因马币走强、海外豆油市场疲弱、且出口数据令人失望。
“低价格带动了不错的需求，”一当地大宗商品经纪商的交易员称。“然而，产出增加，将使5月底库存达到约187-190万吨。”
“这个因素，再加上全球其他植物油的疲弱情况，抑制了价格，”该交易员称。
马来西亚指标8月棕榈油期货 周三收盘上涨1.9%至每吨2,433马币。
整体成交量为42,354口，高于平常的35,000口。
路透市场分析师王涛表示，技术分析显示，棕榈油价格已在2,395马币寻获支撑，下一个交易日可能也会盘旋在该水准附近。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰