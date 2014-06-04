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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 18:47 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货因低接买盘小幅上涨，中止八日连跌走势

路透吉隆坡6月4日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅上涨，中止连续八个交易日的跌势，因价格大跌吸引低接买盘，但对于产量增加的预期抑制了涨幅。

棕榈油价格自5月15日触及2,630马币(林吉特)后已回落逾10%，周二尾盘达到七个半月低点2,375马币，因马币走强、海外豆油市场疲弱、且出口数据令人失望。

“低价格带动了不错的需求，”一当地大宗商品经纪商的交易员称。“然而，产出增加，将使5月底库存达到约187-190万吨。”

“这个因素，再加上全球其他植物油的疲弱情况，抑制了价格，”该交易员称。

马来西亚指标8月棕榈油期货 周三收盘上涨1.9%至每吨2,433马币。

整体成交量为42,354口，高于平常的35,000口。

路透市场分析师王涛表示，技术分析显示，棕榈油价格已在2,395马币寻获支撑，下一个交易日可能也会盘旋在该水准附近。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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