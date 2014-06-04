中国经济：加大简政放权，新取消和下放52项行政审批事项--国务院

路透北京6月4日 - 中国的简政放权持续推进。国务院总理李克强周三主持召开常务会议，确定进一步简政放权措施促进创业就业，取消和下放新一批共52项行政审批事项。

中国政府网刊登的常务会议新闻稿称，按今年年内再取消和下放200项以上行政审批事项的部署，进一步推出新措施，调动企业和社会创业创新创造的积极性。

在新取消和下放的行政审批事项中，包括“享受小微企业所得税优惠核准”等关系投资创业的34项审批事项，有利于减少中间不必要环节，让优惠政策落地，释放市场活力。

会议提出，进一步提高人力资源配置效率，在保持资质资格水平不降的前提下，减少部分职业资格许可和认定；围绕促进投资创业便利化、优化营商环境，将废弃电器电子产品回收处理许可、自费出国留学中介服务机构资格认定等36项工商登记前置审批事项改为后置审批。

国务院表示，下一步要继续清理和压缩现有前置审批事项，将其中的大多数改为后置审批，由先证后照改为先照后证，并实行目录化管理制度，向社会公开，接受监督。

今年是中国全面深化改革的开局之年，简政放权是其中的重点改革任务。