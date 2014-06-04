国际油市：180-cst燃料油现货溢价升至近四个月高点，受地区需求支撑

路透新加坡6月4日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周三连续第五个交易日上扬，来到近四个月高点，越南、巴基斯坦、和孟加拉在夏季前的进口增加。

路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水4.19美元，上涨0.22美元。

交易商称，巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil)买进总量89万吨6-8月交货的燃料油。其中有31.5万吨在6月付运。

该公司先前在5月中已招标买进45万吨6月交货的燃料油。

越南也寻求总量15万吨的燃料油，多数为180-cst等级。

孟加拉6月进口量料约6万吨。

现货市场有四笔180-cst燃料油交易。

嘉能可以每吨较新加坡现货报价升水5美元的价格，向KIB Energy买进2万吨6月19-23日付运的船货。

雪佛龙(Chevron)以每吨较新加坡现货报价升水5.50美元的价格，出售4万吨6月26-30日付运的船货给嘉能可。

摩科瑞以每吨较新加坡6月平均现货报价升水4美元的价格，向Gunvor买进2万吨6月19-23日付运的船货。

BP以每吨较新加坡现货价格升水3美元的价格，出售2万吨6月19-23日付运的船货给摩科瑞。(完)

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