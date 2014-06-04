国际油市：180-cst燃料油现货溢价升至近四个月高点，受地区需求支撑

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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路透新加坡6月4日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周三连续第五个交易日上扬，来到近四个月高点，越南、巴基斯坦、和孟加拉在夏季前的进口增加。
路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水4.19美元，上涨0.22美元。
交易商称，巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil)买进总量89万吨6-8月交货的燃料油。其中有31.5万吨在6月付运。
该公司先前在5月中已招标买进45万吨6月交货的燃料油。
越南也寻求总量15万吨的燃料油，多数为180-cst等级。
孟加拉6月进口量料约6万吨。
现货市场有四笔180-cst燃料油交易。
嘉能可以每吨较新加坡现货报价升水5美元的价格，向KIB Energy买进2万吨6月19-23日付运的船货。
雪佛龙(Chevron)以每吨较新加坡现货报价升水5.50美元的价格，出售4万吨6月26-30日付运的船货给嘉能可。
摩科瑞以每吨较新加坡6月平均现货报价升水4美元的价格，向Gunvor买进2万吨6月19-23日付运的船货。
BP以每吨较新加坡现货价格升水3美元的价格，出售2万吨6月19-23日付运的船货给摩科瑞。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)