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债券 | 2014年 6月 4日 星期三 19:10 BJT

美国数据：5月30日止当周房屋抵押贷款申请指数下滑3.1%--MBA

路透纽约6月4日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请数量下滑，购屋贷款及再融资申请都减少。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，5月30日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下滑3.1%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下滑2.9%。购房贷款申请指数则下跌3.6%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.26%，较前一周的4.31%下滑5个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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