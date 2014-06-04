东南亚股市：下跌，泰国股市中止之前六日连涨走势

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
路透曼谷6月4日 - 东南亚股市周三下跌，投资者审慎以待欧洲央行周四的货币政策会议；而泰国股市则受技术性卖盘打压，中止之前六日连涨走势。
泰国股市收低0.3%，自5月27日以来泰国市场累计上扬4.8%，使其相对强弱指标(RSI)上日已超过70，显示超涨。周三RSI降回68.1。
获利了结打击消费和营建股，Charoen Pokphand Foods 和工业企业集团Siam Cement 均下跌。
外资周三买超泰国股票5.82亿泰铢(1,781万美元)，连三日买超。
但东南亚股市的资金流动并不一致。马来西亚股市资金净流入3,800万马币(林吉特)(1,177万美元)。菲律宾股市则为资金净流出4.23亿披索(965万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 422.11 -2.43 -0.57 +8.69 388.37
新加坡 3280.17 -16.50 -0.50 +3.56 3167.43
马来西亚 1865.20 -7.35 -0.39 -0.09 1866.96
泰国 1449.40 -4.84 -0.33 +11.60 1298.71
印尼 4932.56 -9.59 -0.19 +15.40 4274.18
菲律宾 6766.57 -34.27 -0.50 +14.89 5889.83
越南 553.46 -5.30 -0.95 +9.68 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张若琪 审校 王冠中)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰