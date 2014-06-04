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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 19:34 BJT

东南亚股市：下跌，泰国股市中止之前六日连涨走势

路透曼谷6月4日 - 东南亚股市周三下跌，投资者审慎以待欧洲央行周四的货币政策会议；而泰国股市则受技术性卖盘打压，中止之前六日连涨走势。

泰国股市收低0.3%，自5月27日以来泰国市场累计上扬4.8%，使其相对强弱指标(RSI)上日已超过70，显示超涨。周三RSI降回68.1。

获利了结打击消费和营建股，Charoen Pokphand Foods 和工业企业集团Siam Cement 均下跌。

外资周三买超泰国股票5.82亿泰铢(1,781万美元)，连三日买超。

但东南亚股市的资金流动并不一致。马来西亚股市资金净流入3,800万马币(林吉特)(1,177万美元)。菲律宾股市则为资金净流出4.23亿披索(965万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 422.11 -2.43 -0.57 +8.69 388.37

新加坡 3280.17 -16.50 -0.50 +3.56 3167.43

马来西亚 1865.20 -7.35 -0.39 -0.09 1866.96

泰国 1449.40 -4.84 -0.33 +11.60 1298.71

印尼 4932.56 -9.59 -0.19 +15.40 4274.18

菲律宾 6766.57 -34.27 -0.50 +14.89 5889.83

越南 553.46 -5.30 -0.95 +9.68 504.63

(完)

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