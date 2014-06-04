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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 19:51 BJT

全球经济：德总理梅克尔称若有必要，对严厉制裁俄罗斯将不手软

路透柏林6月4日 - 德国总理梅克尔周三表示，如果乌克兰的情势进一步不稳定，她对经济制裁俄罗斯将毫不犹豫，并呼吁俄罗斯总统普京透过他对亲俄分离主义份子的影响力提供帮助。

梅克尔在七国集团(G7)于布鲁塞尔的峰会前说，全球对于监管规范金融市场做得还不够，其中也包括“影子银行”；她称那将是20国集团(G20)布利斯班峰会的议程。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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