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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 20:14 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近三个月低点

路透新加坡6月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周三仍陷于颓势，连续七个交易日下降，跌向三个月低点，报每吨123.80美元。本周一连串寻购招标被后续供应增加的疑虑抵销。

马来西亚的Titan寻购最多12万吨石脑油，自7月起一年的合约，招标6月6日结束。几天前该公司财购买7月上半月交货的一批船货。

此外台湾中油 和台塑化 分别寻求7月到货的石脑油。

“但市场未对那些寻购招标有多少反应。”一交易商说。

亚洲汽油裂解价差跌7.5%，接近三周低位，每桶7.74美元，因需求疲弱。

“供应减弱，那是一致的看法。但空方说需求相当弱。”一交易商称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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