国际油市：亚洲柴油现货溢价降至两个半月低点，因需求疲弱且供应充沛

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
路透香港6月4日 - 亚洲柴油现货溢价周三降至0.03美元，为3月19日以来最低水准，行业消息人士称，因亚洲地区需求疲弱，且供应充沛。
柴油市场未来几周料持续受压，直到夏季需求浮现。
“市场目前持平，”一交易商向路透表示。“市场正在寻找方向。夏季和即将到来的假期仍预计会有需求。”
路透数据显示，柴油7月裂解价差下滑0.42美元，至每桶较迪拜原油升水13.54美元，航煤裂解价差则下滑0.38美元至12.86美元。
在新加坡现货市场，兴隆以新加坡报价向BP买进15万桶500-ppm柴油，6月24-28日付运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰