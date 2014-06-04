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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 20:21 BJT

国际油市：亚洲柴油现货溢价降至两个半月低点，因需求疲弱且供应充沛

路透香港6月4日 - 亚洲柴油现货溢价周三降至0.03美元，为3月19日以来最低水准，行业消息人士称，因亚洲地区需求疲弱，且供应充沛。

柴油市场未来几周料持续受压，直到夏季需求浮现。

“市场目前持平，”一交易商向路透表示。“市场正在寻找方向。夏季和即将到来的假期仍预计会有需求。”

路透数据显示，柴油7月裂解价差下滑0.42美元，至每桶较迪拜原油升水13.54美元，航煤裂解价差则下滑0.38美元至12.86美元。

在新加坡现货市场，兴隆以新加坡报价向BP买进15万桶500-ppm柴油，6月24-28日付运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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