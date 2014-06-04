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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 20:24 BJT

美国数据：5月民间就业人数增加17.9万人，为1月以来最小增幅--ADP

路透纽约6月4日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业人数增加17.9万人，低于分析师预估，且为1月以来最小增幅。

4月增加的就业人数从22万人下修至21.5万人。路透调查的分析师此前预测5月民间就业人数增加21万人。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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