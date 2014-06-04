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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 21:42 BJT

美国热股：美或对中国进口的太阳能征税，太阳能板个股盘初下挫

路透6月4日 - 美国商务部周二初步裁定，从中国进口的太阳能板获得政府不公平补贴，建议征收最高达35.21%的关税。

英利绿色能源控股 周二收报2.95美元，周三盘初跌6.44%。

中电光伏 周二收报3美元，周三盘初下挫3.67%。

晶澳太阳能 周二收报9.88美元，周三盘初挫低4.05%。(完)
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