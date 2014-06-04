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亚洲 | 2014年 6月 4日 星期三 21:36 BJT

美国热股：网秦称委员会未发现该公司有欺诈证据，盘初劲扬逾30%

路透6月4日 - 中国移动安全软件厂商网秦 称，一个特殊委员会并未发现有任何证据显示该公司有做空机构浑水公司(Muddy Waters Research)所指控的欺诈行为。

网秦周二股价收报7.63美元，周三盘初劲扬逾30%。(完)
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