美国热股：网秦称委员会未发现该公司有欺诈证据，盘初劲扬逾30%

欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
路透6月4日 - 中国移动安全软件厂商网秦 称，一个特殊委员会并未发现有任何证据显示该公司有做空机构浑水公司(Muddy Waters Research)所指控的欺诈行为。
网秦周二股价收报7.63美元，周三盘初劲扬逾30%。(完)
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰