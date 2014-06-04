美国数据：ISM-5月非制造业指数升至去年8月来最高56.3，预估为55.5

路透调查：台湾3月外销订单金额料年增10%，连八个月正成长

* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰