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货币新闻 | 2014年 6月 4日 星期三 22:16 BJT

美国数据：ISM-5月非制造业指数升至去年8月来最高56.3，预估为55.5

路透纽约6月4日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，5月服务业活动成长加速，以九个月来最快速度增长，因新订单和企业活动跳升。

ISM公布，5月非制造业指数升至56.3，预估为55.5，4月为55.2。

5月读数是连续第53个月在荣枯分水岭50以上，且是显示经济活动在严冬后反弹的最新迹象。

5月读数是去年8月以来最高，当时是57.9，为七年高位。

非制造业企业活动分项指数升至62.1，为2011年2月来最高，预估为60，4月为60.9。

新订单分项指数上升至60.5，为2011年1月来最高，4月为58.2。

就业分项指数从4月的51.3攀升至52.4，物价投入分项指数从60.8上升至61.4，此为2012年10月来最高。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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