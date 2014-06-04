金属期市：期铜跌至三周低位，因担心中国青岛港调查

亚洲橡胶：东京期胶跌1.7%触及五个月最低收位，近月合约卖压沉重
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 青岛港调查引发中国交易商担心将影响金属融资
* 现货铜较三个月期铜升水下跌至每吨50美元
* 上海期铜升水下滑至每吨105-125美元
* 预期期镍在下半年延续涨势，因供应短缺
路透伦敦6月4日 - 期铜周三挫跌至三周低位，为4月中来最大单日跌幅，因担心中国青岛港调查对金属融资造成的影响。
供应过剩迹象和对中国需求前景的疑虑也令铜价承压。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.24%，收报每吨6,785美元，盘中低见6,760美元，为5月12日来最低。
1600 GMT，纽约商品期货交易所(COMEX)6月期铜 也触及三周低点，下滑1.5%，报每磅3.09美元。
新华社称，据外媒报道，青岛港上周开始专项检查，调查通过重复质押仓储收据获取贸易融资的行为。
尽管新华社报道称，调查仅局限于铁矿石融资，但贸易和仓库消息人士向路透表示，铜和铝仓储收据被怀疑重复被质押以获取融资的行为也在调查之列。
“我认为铜价将进一步下跌，”麦格理分师师Vivienne Lloyd说。“调查将令银行在发放信用证时非常谨慎。”
另外，沪铜较LME期铜升水下跌，交易商表示，因投资者担心青岛港调查。这也反映出市场对上述事件的担忧
“如果是关于融资，将涉及很多金属。银行对此感到担忧和不安，”一纽约交易商说。
LME现货铜较三个月期铜升水CMCU0-3周三报50美元，低于上周触及101美元的两年高位，显示市场供应紧张的情况缓和。
其他金属也下跌，其中期镍 收跌0.26%，报每吨19,025美元。
“迄今，印尼矿石出口禁令所产生的影响被全球库存高企所抵销，但市场开始为2015年和以后的情况作准备，”麦格理顾问Jim Lennon表示，“在今年下半年，将开始看到中国镍产量下降。”
麦格理预期，镍价在今年第四季将上升至每吨23,500美元，明年升至26,000美元。
LME期铝 盘中下挫至一周最低1,815美元，之后缩减跌幅，收跌0.57%，报1,835.50美元。
期铅 是跌幅最大的金属，收跌1.5%，报每吨2,103美元。期锌 收跌0.43%，至每吨2,079美元。期锡 收低0.37%，报每吨23,225美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)
* 台湾3月外销订单金额预估年增10%(上月为年增22%) * 数据将于4月20日(周四)0800GMT公布 路透台北4月18日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销 订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。 先前分析师指出，由于对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长， 尤其是电子产业的出口有增加，预估这样的复苏可望持续至今年下半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对3月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 11.40 国泰投信 11.90 中国信托商业银 5.10 行 星展银行 11.50 富兰克林华美投 11.20 信 安智银行 10.00 元富投顾 3.20 永丰
* 五年新券106/5殖利率收高 * 因新债得标利率高于预期 * 明日106/5殖利率区间暂看0.74-0.77% 路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5期发行前交易殖利率周二收扬 至一周高位。交易员称，106/5标售结果高于预期带动该券殖利率走扬，随后因部分买盘进 场收敛升幅，致终场殖利率仍低于0.7690%的得标利率，料底部垫高后将稍作盘整，并关注 美债走势及周四10年期106/4增额券展开发行前交易。 他们指出，随着106/5标售变数厘清，市场转而聚焦106/4增额券将展开发行前交易，目 前初估106/4增额券发行前交易将开在1.02-1.05%，若开太高也会影响空方意愿，且10年券 向来受美债影响较深。 〞标高后，多头气氛有稍微修正一下。〞一位大型银行交易员说。 另位大型证券商交易员表示，因106/5投标倍数偏低，凸显利率低档导致市场参与意愿 不高，结果得标利率高于预期后，反而提振市场参与气氛，明日料106/5殖利率暂先在既有 区间盘整。 今日106/5发行前交易