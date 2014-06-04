金属期市：期铜跌至三周低位，因担心中国青岛港调查

* 青岛港调查引发中国交易商担心将影响金属融资

* 现货铜较三个月期铜升水下跌至每吨50美元

* 上海期铜升水下滑至每吨105-125美元

* 预期期镍在下半年延续涨势，因供应短缺

路透伦敦6月4日 - 期铜周三挫跌至三周低位，为4月中来最大单日跌幅，因担心中国青岛港调查对金属融资造成的影响。

供应过剩迹象和对中国需求前景的疑虑也令铜价承压。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.24%，收报每吨6,785美元，盘中低见6,760美元，为5月12日来最低。

1600 GMT，纽约商品期货交易所(COMEX)6月期铜 也触及三周低点，下滑1.5%，报每磅3.09美元。

新华社称，据外媒报道，青岛港上周开始专项检查，调查通过重复质押仓储收据获取贸易融资的行为。

尽管新华社报道称，调查仅局限于铁矿石融资，但贸易和仓库消息人士向路透表示，铜和铝仓储收据被怀疑重复被质押以获取融资的行为也在调查之列。

“我认为铜价将进一步下跌，”麦格理分师师Vivienne Lloyd说。“调查将令银行在发放信用证时非常谨慎。”

另外，沪铜较LME期铜升水下跌，交易商表示，因投资者担心青岛港调查。这也反映出市场对上述事件的担忧

“如果是关于融资，将涉及很多金属。银行对此感到担忧和不安，”一纽约交易商说。

LME现货铜较三个月期铜升水CMCU0-3周三报50美元，低于上周触及101美元的两年高位，显示市场供应紧张的情况缓和。

其他金属也下跌，其中期镍 收跌0.26%，报每吨19,025美元。

“迄今，印尼矿石出口禁令所产生的影响被全球库存高企所抵销，但市场开始为2015年和以后的情况作准备，”麦格理顾问Jim Lennon表示，“在今年下半年，将开始看到中国镍产量下降。”

麦格理预期，镍价在今年第四季将上升至每吨23,500美元，明年升至26,000美元。

LME期铝 盘中下挫至一周最低1,815美元，之后缩减跌幅，收跌0.57%，报1,835.50美元。

期铅 是跌幅最大的金属，收跌1.5%，报每吨2,103美元。期锌 收跌0.43%，至每吨2,079美元。期锡 收低0.37%，报每吨23,225美元。(完)

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