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债券 | 2014年 6月 5日 星期四 01:59 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，尽管巴西取消一项金融税

路透圣保罗6月4日 - 巴西雷亚尔兑美元周三跌至逾两个月低位，尽管巴西取消一税项，本应激励美元流入，但投资人对巴西央行未来干预汇市的前景持谨慎态度。

其他拉美货币兑美元走弱或几无变动。美元上涨，因美国公债收益率走高和美国供应管理协会(ISM)服务业指数强劲。

巴西雷亚尔兑美元 连跌第四日，下挫至2.28，也受美国数据拖累。

周三稍早，巴西政府公布，取消一项被称为IOF的6%的金融税，巴西财长Guido Mantega表示，此举可帮助汇市正常化。

路透向31名分析师进行的月度调查显示，预计雷亚尔将逐渐走低，将在12个月后跌至2.47。

其他拉美货币方面，智利披索兑美元 跌幅为两周来最大，受累于铜价下挫逾1%，铜是智利的主要出口商品。(完)

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