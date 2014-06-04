拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，尽管巴西取消一项金融税

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透圣保罗6月4日 - 巴西雷亚尔兑美元周三跌至逾两个月低位，尽管巴西取消一税项，本应激励美元流入，但投资人对巴西央行未来干预汇市的前景持谨慎态度。
其他拉美货币兑美元走弱或几无变动。美元上涨，因美国公债收益率走高和美国供应管理协会(ISM)服务业指数强劲。
巴西雷亚尔兑美元 连跌第四日，下挫至2.28，也受美国数据拖累。
周三稍早，巴西政府公布，取消一项被称为IOF的6%的金融税，巴西财长Guido Mantega表示，此举可帮助汇市正常化。
路透向31名分析师进行的月度调查显示，预计雷亚尔将逐渐走低，将在12个月后跌至2.47。
其他拉美货币方面，智利披索兑美元 跌幅为两周来最大，受累于铜价下挫逾1%，铜是智利的主要出口商品。(完)
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路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。