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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆在上日大跌后微幅收高

路透芝加哥6月4日 - 美国大豆期货周三因一轮温和的低吸买盘而上涨，该合约周二大跌1.3%。

交易商说，市场正在40日移动均线附近盘整，周二收位较该移动均线低1/4美分，周三收位略高于该关键点。

分析师预期，美国农业部周四早上将表示，最新一周出口销售旧作大豆-10至10万吨，出口销售新作大豆50-75万吨。

豆粕期货下跌，豆油价格上升，交易商表示，因出脱一些豆粕多头/豆油空头价差交易。

7月大豆期货 收升1-1/4美分，报14.82-1/2美元。

7月豆粕合约 跌3.1美元，报每短吨496.5美元。7月豆油合约 升0.9美分，报39.25美分。

今日CBOT大豆预估成交量为140,964口，豆粕为50,869口，豆油为115,912口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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