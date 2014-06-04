美国债市：欧洲央行会议前美债收益率小涨，美国经济数据好坏不一

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
* 10年期公债收益率升穿2.60%，投资者在欧洲央行会议前获利了结
* 强劲的美国服务业数据盖过疲弱的民间就业报告
* 美国非农就业报告将在周五公布
* 美联储买入10.3亿美元2039-2043年到期公债
路透纽约6月4日 - 美国公债收益率周三小幅上升，因在周四倍受关注的欧洲央行会议举行前，投资者对公债近期涨势获利了结。
投资人预期欧洲央行将减息，且公布其他举措以扶助刺激欧元区经济成长。
公债在5月上涨，部份原因是预期欧洲央行将放宽政策。但美债收益率从上周四触及的11个月低位回升，因投资者锁定利润。
“很多对欧洲央行将采取行动的预期已被消化，所以看到在其会议前有一些获利了结，”法兴美债交易员Sean Murphy表示。
欧洲央行政策会议将在周四举行，美国5月非农就业报告将在周五出炉，可能使公债市场这两天走势震荡。
指标10年期美债收益率 周三升穿2.60%技术支撑水平，从上周所及的2.40%攀升。
如果欧洲央行周四的政策决定令人失望，或者周五的美国非农就业报告强于预期，可能令10年期美债收益率大涨，返回2.60-2.80%区间，此为1月底至5月的交投区间。
“人们的焦点放在欧洲央行，而且欧洲央行过往在兑现放宽货币政策的口头承诺上有令市场失望的前科，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen说。
在强劲的美国服务业数据盖过了增幅弱于预期的民间就业报告，显示美国经济强劲增长后，公债回吐周三稍早录得的涨幅。
美国5月服务业活动成长加速，以九个月来最快速度增长，因新订单和企业活动跳升。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业人数增加17.9万人，低于分析师预估的增加21万，且为1月以来最小增幅。
美国4月贸易逆差为2012年4月以来最大逆差，因进口创纪录高位，暗示贸易将可能拖累第二季经济增长。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国经济成长全面反弹，制造业成长普遍加速，部分港口的业务量“增长强劲”，消费者支出稳定。
美联储周三买入10.3亿美元2039-2043年到期的公债。
-----------------------1838 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 US2YT=RR 99-30/32 (-) 0.403
五年期公债 US5YT=RR 99-09/32 (-02/32) 1.651
10年期公债 US10YT=RR 99-01/32 (-06/32) 2.613
30年期公债 US30YT=RR 98-19/32 (-10/32) 3.451(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。