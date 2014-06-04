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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 05:04 BJT

加拿大股市：升至近六年高位，受美国数据和加拿大央行政策决定带动

路透多伦多6月4日 - 加拿大主要股指周三升至近六年高位，受助于美国服务业活动增长的正面数据，以及加拿大央行决定维持利率不变。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，5月服务业活动成长加速，以九个月来最快速度增长。 数据缓解了对美国经济前景的忧虑。

加拿大央行周三一如预期宣布维持利率在1%不变，但表示尽管物价升速较预期快，但低通胀风险与过去一样严重。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高62.10点，或0.42%，14,796.79点。

10大类股中有八类收高，金融股和能源股均上升0.6%。(完)
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