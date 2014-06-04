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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 06:01 BJT

纽约期市：期棉结束四日连涨收低，因预期德州降水

路透纽约6月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，结束四天连涨的势头，且录得一周来最大单日跌幅，因预报称美国最大棉花种植州德州将有更多降水，以及担忧将即公布周度出口数据。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收跌1.33美分，或1.5%，收报每磅87.36美分。

今日走低抹去过去四日的半数涨幅，期间7月合约累计上升2.49%。

7月合约周二触及88.60美分的一周半高位，当日交易商在近月合约到期前展期，导致市场走势震荡。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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